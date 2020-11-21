Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa'da Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VJ 5228 plakalı Mini Cooper otomobilin sürücüsü M.S. Kadıköy istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı. Havada asılı halde kalan otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.