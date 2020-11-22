Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadından dönen tarım işçilerini taşıyan Halil Saydanın kullandığı 17 SD 599 plakalı traktör devrildi. Zeytinlerle birlikte kasada bulunan tarım işçileri de yola savuldu. Yoldan geçen diğer işçilerin yardımı ile kasaların altında kalanlar çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.