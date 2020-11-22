Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde iki komşu aile arasında yol ortasında park halinde bulunan bir araç nedeniyle kavga çıktı. Aracın yoldan kaldırılması konusunda çıkan kavgada ilk bilgilere göre 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken polisin yaptığı ilk inceleme de çevrede 4 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yol verme kavgası kanlı bitti
22.11.2020 - 18:20 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te iki komşu arasında yol vermeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : gaziantep,kavga,
748257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748257.aspx
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