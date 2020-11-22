Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde iki komşu aile arasında yol ortasında park halinde bulunan bir araç nedeniyle kavga çıktı. Aracın yoldan kaldırılması konusunda çıkan kavgada ilk bilgilere göre 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken polisin yaptığı ilk inceleme de çevrede 4 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.