Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından takibe alınan Ö.B. isimli şahsın ikametine gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ev içerisinde arama yapan ekipler evin farklı bölgelerine saklanmış şekilde 1 buçuk kilo narkotik madde, 1 adet ruhsatsız silah ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Arnavutköy’de operasyon yapılan evden 1,5 kilo uyuşturucu madde çıktı
24.11.2020 - 08:16 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 08:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy’de Asayiş Büro Ekipleri bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları takip üzerine düzenledikleri operasyonda 1 buçuk kilo uyuşturu madde ve 1 adet silah ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Arnavutköy,
748549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748549.aspx
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