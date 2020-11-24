Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zahit Demirezer’in koronavirüs testi 16 Kasım günü pozitif çıktı. Osmaniye merkez Şirinevler Mahallesi'ndeki evlerinde karantinaya giren ve tedavisine evde devam edilen Zahit Demirezer 21’inci yaş gününe karantinada girince anne ve babası karantinanın olduğu evin önüne doğum günü pastası ile gelerek sürpriz yaptı.

Pencereye çıkan Zahit Demirezer ailesinin bu sürprizi karşısında onları alkışlayarak destek verdi. Doğum günü pastasının mumları yakıldı. Daha sonra ikinci katta karantinada olan gencin uzattığı iple pasta yukarı çekildi.

Alkışlar eşliğinde pastanın mumlarını üfleyen Zahit Demirezer daha sonra bir video çekerek ailesine teşekkür etti.

Bu sürpriz karşısında çok duygulandığını belirten Zahit Demirezer “Karantinamın 7’nci gününde 21 yaşıma girdim. Ailem ve arkadaşlarım doğum günümü böyle kutladılar. Bana da çok büyük bir moral oldu. Aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.