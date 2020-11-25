Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sağır yönetimindeki 59 YT 446 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.Kazada, çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır'ın, olay yerinde hayatını kaybetti.
23 yaşındaki Mehmet Sağır'ın cenazesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Aracıyla ağaca çarptı, hayatını kaybetti
25.11.2020 - 09:21 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da, otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : araç,ağaç,kaza,trafik kazası,
748818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748818.aspx
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