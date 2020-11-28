Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mazgirt İlçesi’ne bağlı Geçitveren Köyü, çoklu Covid-19 vakaları görülmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köyde Mart ayında da 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina ilan edilmişti.

Mazgirt İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Muhammed Şahin başkanlığında toplanarak, çoklu vaka ve temaslılar nedeniyle Geçitveren Köyü’nün 28 Kasım’dan başlamak üzere 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Kurul, karantina nedeniyle zorunlu haller dışında vatandaşların ihtiyaçlarının Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasını da kararlaştırdı.

Ayrıca çok zaruri durumlarda karantina bölgesine girişlerde HES kodu kullanılarak ve gerekli ateş ölçümü ile diğer değerlendirmeler yapılmak koşuluyla güvenlik güçleri tarafından sınırlı zaman diliminde giriş çıkışlara izin verilmesi yönünde de karar aldı.