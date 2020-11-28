Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Merkez Çarşısında 28 yıldır döşemecilik yapan Murat Soylu (40) bir müşterisinin tamir için getirdiği koltuğu sökerken 10 bin TL’lik altınla karşılaştı. Çeyrek ve tam altınları görünce şaşıran Soylu, durumu koltukları tamir için getiren emekli öğretmen olan müşterisine haber verdi.

Bazı müşterilerinin kıymetli eşyalarını böyle unutabildiklerini ifade eden Murat Soylu, “Yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Çok şükür rast geldiğimiz altın olsun, para olsun hemen sahibini arayıp iade ediyoruz. Onlarda bu davranışımızdan dolayı bizlerden hiç ayrılmadan bir aile gibi yaşayıp gidiyoruz” dedi.

Soylu’dan altınlarını teslim alan müşteri ise teşekkür etti.