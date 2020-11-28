Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay; 16 Kasım günü Bilecik'te meydana geldi. 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bilecik Adliye Sarayı'nda görülen ikili arasındaki başka bir dava sonrası Onur Acar, Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı.

12 gün süren hayat mücadelesini dün kaybetti

Kayınpederinin ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olan Onur Acar, olay yerinde yakalanarak, o gün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza evine gönderilmişti. Saldırı sonrası Eskişehir Tıp Fakültesi'nde tedavi altında bulunan Cemile Nur Acar, 12 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 11 aylık bebeği kaldı.

Cenazeye vaktinden önce kaldırıldı

Cemile Nur Acar'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de kaldırılması planlanıyordu. Cenazeye çok sayıda katılımcının geleceğini öğrenen aile, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha erken bir saatle cenazeyi namazın ardından köy mezarlığı defnetti.

"Evlendiği çocuğu önce ailece istemedik, ama sonra kabul etmek zorunda kaldık"

Cemile Nur Acar'ın yengesi Zuhal Kaygısız, Cemile'nin sülalenin "Deli kızı" olarak nitelendirerek, "Cemile her şeyini paylaşırdı benimle, güzel kızdı, bizim deli kızımızdı o. Bir delilik yaptı ve bir çocukla evlendi. Önce ailece istemedik, ama sonra kabul etmek zorunda kaldık. Kaderi buymuş. Şiddetli geçimsizlikten bazı nedenlerden ayrıldılar. Baba evine geldi, daha sonra işte çocuk tekrar barışmak istedi. Cemile tabi hep aynı şeyler devam edecek korkusuyla istemedi. Bugün de cenazesi var. 12 gün dayandı yavrum biz de dualarla onu destekledik, ama artık bugün sonmuş" dedi.