Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflardan biri üzerinde bulunan bıçakla Ahmet B.’yi(19) bacağından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.



Ahmet B., 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilirken, olayın şüphelisi de ekipler tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.