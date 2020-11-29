Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Akılçalman köyünde evinde tek başına yaşayan iki çocuk annesi 80 yaşındaki Naciye Y., evinde ölü olarak bulundu. Yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Naciye Y.'nin cansız bedeni, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk incelemesi yapılarak, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kastamonu’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
29.11.2020 - 16:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaşlı kadın, tek başına ikamet ettiği evinde ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kastamonu,
749805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749805.aspx
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