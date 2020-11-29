Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Akılçalman köyünde evinde tek başına yaşayan iki çocuk annesi 80 yaşındaki Naciye Y., evinde ölü olarak bulundu. Yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Naciye Y.'nin cansız bedeni, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk incelemesi yapılarak, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.