Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye'de kadın yönetici sayısının artırılması konusunda çalışmalar artarken, yönetici kadınlar da bu sayının artırılması için çeşitli etkinliklerde yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu kadınlar da bu konuda genç kadın mühendisleri teşvik için bir araya geldi. Türkiye'nin 50 Güçlü Kadın CEO'su listesinde yer alan mühendis CEO'lar, online toplantıda bir araya geldi. Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, kadınların her alanda, iş ve akademik dünyaya fark getiriyorlar. Farklı mühendislik alanlarında tahsilini tamamlayan genç kadın mühendislerin geleceği şekillendireceğine inandığını söylüyor. "Onlar, iş hayatının zorlu yollarından geçerken yanlarında olmak, projelerine katkı sağlamak istiyorum" diyen Diren, genç kadınların kendilerine güvenmesi, kendisini geliştirmek için talepkâr ve meraklı olması gerektiğini söylüyor, bu konuda onları cesaretlendirmeye de önem veriyor. Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, başarıya giden yolda en önemli olanın cesaret, nitelik ve yetkinlik olduğunu dile getiriyor ve kadının üst yönetimdeki başarısı fark edildiğinde istihdam oranında da artışın hızlanacağına olan inancını ifade ediyor. En başarılı CEO'lar listesinde 44. olan isim de İTÜ'lü bir mühendis olan Feyza Narlı. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü olan Narlı kadınların yönetimde daha çok yer almasının ülke ve şirketlerin ekonomilerine katkı sağlayacağını vurguladığı açıklamasında "Fırsat eşitliği kültürü en tepeden en alt birime kadar benimsenmeli. Sadece kadınlar değil, her birey cinsiyet eşitliği alanında kendi üzerine düşeni yapmalı" dedi.