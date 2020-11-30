Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Tansaş Giyim Mağazaları, Türkiye genelinde vakaların artışıyla birlikte farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı. Mağaza yetkilileri, iş yerlerinde bulunan cansız mankenlere maske takıp, yoldan geçen maskesiz vatandaşlara da maske dağıttı. Tansaş Giyim Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kavan, çarşı esnafı olarak maskesiz gezenlere şahit olduklarını ve maske takmayı aşılamak için mankenlere maske takıp, vatandaşlara da maske dağıttıklarını söyledi. Kavan, "Yönetim kurulu olarak biz karar aldık. Çarşıda maskesiz dolaşan vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Buradaki amacımız kötü günlerin bitmesi, daha sağlıklı güzel günlerin gelmesidir. Farkındalık oluşturmak için cansız mankenlere de maske taktık" dedi.