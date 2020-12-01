Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nin muhtarı olan Raşit Alan, geçtiğimiz günlerde yaptığı test sonucu koronaya yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşan muhtar, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Reşit Alan koronaya yenik düştü. Ölüm haberi hem ailesini hem de sevenlerini üzüntüye boğdu.

Hayatını kaybeden Muhtar Raşit Alan için öğle namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak cenaze namazı kılındı. Raşit Alan Mahmudiye Mezarlığına defnedildi.