Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selma T. ile dini nikahlı eşi F.K, kıskançlık meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracına binen F.K, Selma T.'nin evinin önüne geldi. Burada konuşan çift kavga etmeye başladı. Bu sırada F.K, aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Selma T.'ye ateş etti. Bacağından ve karnından yaralanan Selma T., kanlar içerisinde yere yığılırken F.K. olay yerinden kaçtı. Durumu gören mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma T.'yi Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan F.K, bir süre sonra devriye gezen jandarma ekiplerine teslim oldu. F.K., ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor