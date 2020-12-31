Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde ve Odunpazarı ilçesine bağlı Hacıalibey Mahallesi’ndeki bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenledi. Savcılık izniyle apartman dairesi ve derneğe yapılan baskınlarda 65 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kimlik tespitinin ardından 65 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 284 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.