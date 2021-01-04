Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 11.00 sıralarında E-5 Karayolu Darülaceze-Perpa Metrobüs durağı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan motosikletli trafik polisi henüz bilinmeyen bir nedenle aynı istikamete seyreden hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu polis, motosikletten yere düşerek yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Anonsu duyan çok sayıda polis ekibi hızla meslektaşlarının yanına gelerek başında beklemeye başladı. Yaralı polisi kaskını çıkartan meslektaşları ona su vererek ve konuşarak acısını hissetmemesini sağladı.



Bir süre sonra da meslektaşları tarafından ayağa kaldırılan polis, trafik nedeniyle dakikalar sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin motosikleti yol kenarına çekilirken, hafif ticari aracın sürücüsü ise olay yerine yapılan incelemelerin ardından kaza tutulması sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kazayı gören çevredeki vatandaşlar da bir süre yaşananları izledi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.