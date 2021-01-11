Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği, çok sayıda motorlu kuryenin katılımıyla site eylemi yaptı. Motorlu kuryeler, özellikle Karşıyaka bölgesinde bulunan sitelerin motorlu araçları içeriye almadığını, bu sebeple olumsuz hava koşullarında bile bloklara yürüyerek sipariş götürmek zorunda kaldıklarını belirtti. Motorlu kuryeler, kendilerini motorlarıyla içeriye almayan sitelerin önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, “Ya içeri alınacağız ya da siparişleri site kapısından teslim edeceğiz” dedi.

“Zaman kaybediyoruz”

Pandemi sürecinde iş yüklerinin arttığını belirten Bursalı, “Sitelere sipariş getirmek için geldiğimizde motosikletlerimizle site içerisine alınmıyoruz. Bu yüzden siparişleri yürüyerek götürüyoruz ve siparişleri ulaştırma süremiz uzuyor. Site içerisinde damacana gibi ağır yükler taşıyoruz. Siparişi hızlı isteyen müşterilere siparişleri kısa sürede yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman kaybettiğimiz için sürat yaparak diğer siparişleri götürmeye çalışıyoruz. Bizi ölüme teşvik ediyorlar, bize ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlar. Site içerisine araçlar alınıyor ancak motorlu kuryeler alınmıyor. Bugün de motorlu kuryeler olarak birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik. Ya siteleri açacaklar ya da site kapısından teslim yapacağız; müşteri aşağıya inecek. Müşteriler de bu durumdan şikayetçi. Site yönetiminin bu kararını bozamıyorlar. ‘Yağmurda çamurda damacana taşıyorsunuz’ diyorlar. Siparişleri götürürken paketler soğuyor, müşteri şikayet ediyor. İstanbul, Ankara, Antalya’da da aynı durum var. Biz hep birlikte karar alıyoruz. Ya içeri alınacağız ya da siparişleri site kapısından teslim edeceğiz” diye konuştu. Derneğin genel sekreteri Bertuğ Gezersoy ise, “Sitelere alınmıyoruz, yürümek zorunda kalıyoruz. Patronlar da bize baskı yapıyor. 2 gün önce arkadaşım kaza yaptı. Bu saatten sonra ya bizi içeri alacaklar ya da inip kendileri siparişleri teslim alacaklar” ifadelerini kullandı.

“Bu doğru bir çözüm değil”

Site sakinleri arasında uygulamayı haklı bulanların yanı sıra haksız bulanlar da vardı. Site sakini Aslı Nisanoğlu, “10 gün önce site sakinlerine SMS geldi. Motorlu kuryelerin artık site içerisine alınmayacağı söylendi. Pandemi sürecinde herkes internetten sipariş veriyor. Motorlu kuryelerin içeri alınmamasını doğru bulmuyorum. Elbette site içerisinde hatalı araç süren vardır ama daha farklı bir şekilde uyarı yapılabilir. Bu kadar keskin bir çözüm doğru değil. Burası büyük bir site. Bir motorlu kuryenin motorunu kapıda bırakıp yürüyerek siparişi ulaştırması yarım saatine mal olur. Pandemi dışında hastası, yaşlısı olup dışarıya çıkamayan var. Bu kişiler her zaman internetten sipariş veriyor. Bir süre sonra bu siteler kara listeye alınacak ve sipariş getirilmemeye başlanacak. Buna ihtiyacı olan birçok insan var. Bu doğru bir çözüm değil” ifadelerini kullandı.

“Kurye arkadaşlarımız defalarca uyarıldı”

Bir başka site sakini Özgür Büyüközgür de, “Biz de bu durumdan memnun değiliz. Arkadaşlar yağmurda, çamurda, soğukta yürümek zorunda kalıyor ama bu durum çok daha öncesine dayanıyor. Kurye arkadaşlarımız defalarca uyarıldı. Motorla site içerisine girdiklerinde kesinlikle site kurallarına uyarak hareket etmiyorlar. Motorları hızlı kullanıyorlar. Bu sitede çocuklar, hayvanlarını gezdiren insanlar oluyor. Kurye arkadaşlar siparişleri hızlı ulaştırmak için hızlı sürüyorlar, bu da güvenlik problemi çıkarıyor. Bu sebepten dolayı böyle bir karar alındı. Burnu büyüklük yapıp ‘kurye gelmesin, motoru kapıda bırakıp girsin’ gibi bir düşüncemiz yok” sözlerine yer verdi.