Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Küme Evler önünde bulunan bir sokaktan bir anda kanlı sular akmaya başladı. Paniğe kapılarak suyun kaynağını araştıran mahalleli sokağın üst kısmında bulunan bir besihanenin yakınındaki logarın taştığını ve suyun oradan geldiğini tespit etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri logar kapağını açıp içerisini temizleyerek sorunu giderdi. Zabıta ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Sokakları göle çeviren kanlı suya tepki gösteren mahalle sakinleri, hijyene aşırı önem verilmesi gereken korona virüs sürecinde sokak ortasından akan kanlı suyun insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden sorunun çözümü için yardım istedi.