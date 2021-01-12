Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan 2 günlük yağış susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. Hafta sonu aralıklı yağış sonrası İstanbul’da barajlardaki su seviyesi ortalaması 1,97 puanlık artışla yüzde 21,13’e çıktı. Şehre de 8 günlük su kazandırdı.

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 78, Terkos’ta yüzde 22, Sazlıdere’de yüzde 6, Alibey’de yüzde 33, Büyükçekmece’de yüzde 19, Ömerli’de yüzde 18, Darlık’ta yüzde 46 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 176 milyon metreküp seviyesinde yer alıyor. İstanbul’da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor. Öte yandan İstanbul’a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen’den 2020 yılında 501 milyon 395 bin metreküp su alındığı açıklandı.

Barajlardaki doluluk oranı, 11 Ocak tarihi baz alındığında 2005’te yüzde 43, 2006’da yüzde 79, 2007’de yüzde 56, 2008’de yüzde 26, 2009’da yüzde 46, 2010’da yüzde 94, 2011’de yüzde 85, 2012’de yüzde 62, 2013’te yüzde 64, 2014’te yüzde 34, 2015’te yüzde 75, 2016’da yüzde 64, 2017’de yüzde 60, 2018’de yüzde 66, 2019’da 87, 2020’de yüzde 52, 2021’de ise yüzde 21,13 olarak gerçekleşti.

CUMA GÜNÜ -1 DERECE

İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerine yağış bırakan alçak basınç hava sisteminin etkisini artırması beklenirken, yarından itibaren mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ve AKOM’un verilerine göre, Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul’a yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki Cuma günü -1 dereceye kadar düşeceği ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul’da beklenen şiddetli yağmur karşısında vatandaşları ‘sarı’ kod ile uyardı.