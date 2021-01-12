Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aracıyla suya gömülen Faris İmga, sudan geçerken aracın bir anda durduğunu, suyla kaplı aracın camından çıktığını belirtti. 36 saatte metrekareye 90 kilograma yakın yağış düştü. Bu arada sağanaklara bağlı olarak debisi artan Tunca Nehri için verilen ikaz rengi sarıdan turuncuya yükseltildi.

Dünden bu yana devam eden sağanak ara ara şiddetini artıyor. Hava sıcaklığını 7 derece ölçüldüğü kentte 36 saatte metrekareye 90 kilograma yakın yağış düştü. Turuncu ikazla uyarılan kentte sağanağın etkisi, meteorolojik tahminlere göre gece saatlerinde sona erecek.

Sağanak nedeniyle kentte bazı yol, cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Alt geçitlere de su dolması nedeniyle bazı araçlar bu mevkilerden geçerken olumsuzluk yaşadı.

ARAÇ YARIYA KADAR SUYA GÖMÜLDÜ

Keresteciler mevkisinde su biriken bir alt geçitte ilerleyen Faris İmga idaresindeki hafif ticari araç bir anda yarıya kadar gömüldü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İmga'nın aracı itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. AA muhabirine olayı anlatan İmga, sudan geçerken aracın bir anda durduğunu, suyla kaplı aracın camından çıktığını belirtti.

İstasyon Mahallesi'nde bazı evlerin içerisine giren su AFAD tarafından tahliye edildi. D-100 kara yolunda yoğun su birikmesi oluştu.

Yolun üzerinden yoğun şekilde akan su nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri orta refüjü açarak suyun tahliyesini sağladı.

TUNCA NEHRİ İÇİN ALARM SEVİYESİ "TURUNCU"YA YÜKSELTİLDİ

Tunca Nehri'nin debisi öğle saatlerinden bu yana neredeyse 2 kat arttı. Öğle saatlerinde yapılan ölçümde 80 metreküp/saniye olan nehrin debisi 145 metreküp/saniyeye çıktı. Bu nedenle Devlet Su İşleri, ikazını sarıdan turuncuya yükseltti. Debisinin artmasıyla nehir, Sarayiçi'nde yer yer taşma yaptı. Yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisinde de yükselme meydana geliyor.