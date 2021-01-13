Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki 1 çocuk babası Ekrem Kır, 31 Aralık günü evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Pazar Mahallesi'ndeki toptancıların bulunduğu yerde el arabası ile yük taşıyarak geçimini sağladığı öğrenilen Ekrem Kır'ın yakınları polise ve Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na bulunması için başvurdu.

Hastane Mahallesi Hastanebaşı Camisi tuvaletinin görevlisi Ahmet Çal, bu sabah tuvalete gelen bir kişinin koku geldiğini söylemesi üzerine içeriden kilitli kapıyı zorlayarak açınca içeride ceset buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu ölen kişinin ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ekrem Kır olduğunu tespit etti.

Ekrem Kır'ın oğlu Şükrü Kır (26) acı haberi alır almaz olay yerine koştu. Şükrü Kır, "Babam 4 Ocak'ta göğüs hastanesine yatışı yapılıp 7 Ocak'ta da kist ameliyatı olacaktı. Maddi durumumuz iyi olmadığı için bir esnaf maddi destek olacaktı. Babam yardım edecek esnafın yanına gitmek için öğlen saatlerinde evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alamadık" dedi.



Tuvaletin içinde kilitli olmasından dolayı uzun süredir içinde biri olduğu düşünülerek kimse tarafından kullanılmadığı öğrenildi. Ekrem Kır'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı ifade edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.