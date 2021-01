Türkiye Gazetesi

Sanayinin başkenti Kocaeli, tarımda Türkiye'ye örnek olacak bir yerel kalkınma modeli geliştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin öncülük ettiği aromatik bitkiler projesiyle hem Kandıra bölgesinde tarıma destek sağlanacak hem de sanayiye katkı sunulacak. Proje çerçevesinde 2 buçuk milyon fide toprakla buluştu. İlk hasılat seneye alınacak. Beş yıl içinde çiftçiye 80 milyon liraya yakın ekonomik katma değer sağlanacak.

Gazetemizi ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmalarını anlattı. Büyükakın "Gururla anlatıyorum" dediği proje hakkında da bilgiler verdi. Başkan Büyükakın şunları söyledi:

PANDEMİ DERS OLDU

Kocaeli tarım şehri değil ama pandemi bize gösterdi ki geleceğin dünyasında şehirlerin kendi içinde bir yetkinliği olmalı. 'Tarıma gerek yok' denecek bir hâlde değiliz. Hem su hem tarımsal kaynaklar açısından kendi kendine yeter bir ekosistem oluşturulması lazım. Bizim Kandıra bölgesinde ciddi bir tarımsal nüfusumuz var. Kandıra 900 kilometrekare. Kocaeli'nin en büyük ilçesi. Nüfusu 50 bin. Tarım ağırlıklı bir yer. Hindisi, yoğurdu, keteni meşhur. İstihdama dönük projelere destek sunmak istedik. Tarıma destek vermek lazım ama ayakları yere basmayan destek politikası daha sonra çuvallıyor. 'Ben senden süt alacağım falancaya dağıtacağım, on tane inek vereceğim' diyorsun ama adam batıyor. Desteklerin nasıl olmaması gerektiğine dair hikâyeler dolu.

AROMATİK ATAK

İnsanlara karşılıksız bir şey vermemek lazım. Bu, onu üretken olmamaya ve fakirliğe mahkûm eder. Doğal teşvik vermezseniz suç ekonomisi oluşur. Biz süreci doğru tasarlamak için Kandıra'da tıbbi aromatik bitkiler alanında bir şey üretelim dedik. Toprak analizlerini yaptık. Tıbbi nane, oğulotu ve biberiyeyi seçtik. En az on dekar şartı koyduk. On dekar arazisi olmayana, birkaç kişi beraber de başvurabilirsiniz dedik. 1.200 dekar alan bulduk. Üretimi sekiz safhaya ayırdık. Ekecek, sürecek, sulayacak... Her seferinde de hak ediş alacak. Alım garantisi verdik. Üretim karşılığı destek vereceğiz. Aldıktan sonra ne olacak? Adam ekti, sattı bir lira kazanıyorsa, yağını çıkardığında 18 lira kazanacak. Bunun için de yağ tesisi kurulması lazım. Tesis için gerekli 10 milyon lirayı biz üstlendik. Yağ çıkarıldıktan sonra ne olacak? Kocaeli Ticaret Odasına dedim ki 'Sen de bu bağın borsasını Kocaeli'de kur'. O da onu çalışıyor. TÜBİTAK da yağdan ilaç, kozmetik yapacak. Zaten onların elinde birkaç tane patent varmış. TÜBİTAK ile patent anlaşması yaptık. Cumhurbaşkanı’mızın huzurunda imzaladık. Yağdan üretilecek olan ilaç, doğal takviye, kozmetik ürünlerin patentini TÜBİTAK'a vereceğiz, katma değer bize katkı sağlayacak.

TÜRKİYE'YE YAYILIR

Projemiz başarılı olursa ulusal ölçeğe gider. Çünkü bu tür yağlarla ilgili 6 milyar dolarlık bir pazar söz konusu. Türkiye bu alanda 50 milyon dolarlık ihracat yapıyor. 40 milyon dolarlık da ithalat var. Sadece ithalatı ikame etsek bile bizim için büyük katkı. Büyük oyuncu olamayız ama önemli bir oyuncu oluruz. Bu, kendi kendine ayakta durabilen bir ekonomi getirir.

Sadece bu değil. Sera yapmak isteyene de senede 12 milyon lira destek veriyoruz. Geçen arıcılar geldi. Bir marka oluşturun ben o markanın pazarlamasını, tasarımını yapayım. Şimdi onu çalışıyoruz. Kandıra'nın yoğurdunu pazarlayacağız. Hindinin etini satarsan başka, dönerini satarsan başka fiyat. Bu yaklaşımları bizim değiştirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı’mızın bahsettiği belli alanlarda millîleşme çabalarının aşağı da inmesi lazım.

