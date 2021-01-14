Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir’de dün Mevlana Mahallesi, Acarlar Sitesi’nde bulunan 15 katlı binanın 14 katında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile bina yöneticisi daire içinde elleri bant ile bağlanmış A.Ş. isimli kadını alevler arasından çıkardı. 112 sağlık ekiplerine teslim edilen Alev Ş.’nin ellerini kavga ettiği sevgilisi Emre Y.’nin bantladığı iddia edildi. Öte yandan şahsın binanın panosuna, ‘binada yangın çıkabilir’ diye yazarak gülücük işareti koyduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine gözaltına alınarak Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Emre Y. nöbetçi savcıya verdiği ifadede evdeki kadının eski kız arkadaşı olduğunu belirterek "Olay günü Alev Ş. ile biraz sohbet ettik ve ben ikametinden 16.00-17.00 sıralarında çıkış yaptım. Ben evli olduğumu kendisine ilişkimizin başında söylemiştim. Bu şahsın ellerini kollarını bantlamadım. Evini ateşe vermedim. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şahsın neden böyle ifade verdiğini de bilmiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Bana iftirada bulunduğu için Alev Ş. isimli şahıstan davacı ve şikâyetçiyim" dedi.



200 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Savcılık şüpheli Emre Y.'yi "yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk etti. Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği şüphelinin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verirken, şahsın müşteki Alev Ş.'ye ve Ümraniye'deki ikametine 200 metreden fazla yaklaşmamak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.



YANGINDAN KURTARILAN KADIN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Öte yandan Alev Ş. ise polise verdiği ifadede, şunları anlattı: "Dün gündüz saatlerinde duygusal birliktelik yaşadığım Emre Y. evime geldi. Bana evli olduğunu ancak boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Tartışmaya başladık. Sözlü hakaret sonrasında karşılıklı olarak birbirimizi darp ettik. Gözümü açtığımda apartman boşluğundaydım, evimden dumanlar çıkıyordu ve nefes almakta zorlanıyordum. Hastaneye geldiğimde elimde ve boynumda bantların olduğunu fark ettim. Sağlık çalışanları bantları söktü ve müdahaleye başladı. Ben Emre Y.'nin ellerimi, kolumu ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiği anı şu an hatırlamıyorum. Emre Y. isimli şahıstan davacı ve şikâyetçiyim."