Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye bu yıl büyük bir kuraklık yaşıyor. Başlayan kar susuzluğumuzu gidermezse bu yıl su sıkıntısı çekeceğiz. Üstelik kaynaklara baktığımızda ülkemizin gelecek 50 yılda su fakiri ülkeler arasına girmesi ihtimali yüksekken, tasarrufa gerektiği kadar özen göstermiyoruz. Suyu boşa harcadığımız alanların başında ise bulaşık yıkama geliyor. Yüzde 71'imiz, bulaşığı makineye koymadan önce ön yıkama yapıyor ve su tüketimini artırıyor. Araştırmayı deterjan markası Fairy ve Ask Your Target Market (AYTM) platformu yaptı. Katılımcıların yüzde 80'ini kadınlar, yüzde 20'sini erkeklerin oluşturduğu araştırmaya göre, ön yıkama işlemi suda bekletme, suyla ovalama, fırça ile akıtma gibi yöntemler kullanılıyor ve böylece kaynakları boşa harcıyor, su ve enerji tüketimimizi artırıyoruz. Katılımcıların 3'te 2'si elde yıkamaya kıyasla yüzde 75 oranında bulaşık makinesini tercih ediyor ve haftada 5 kez çalıştırıyor. Türkiye'de en çok normal yıkama programı kullanılırken, onu ekonomik ve yoğun programlar izliyor. Tüketicilerin yüzde 74'ü ise 60 ve daha yüksek derece ile yıkama yapıyor. Uzmanlar ise bu derecelerin gereksiz enerji israfına ve mutfak gereci aşınmasına sebep olduğunu ifade ediyor.

TÜRK TÜKETİCİSİ ÇOK DUYARLI

Yapılan global araştırmada, bulaşık deterjanı konusunda Türk tüketicilerin çok duyarlı olduğunu da ortaya koyuyor. Deterjanların çevresel etkilerinden dolayı endişeli olanların oranı yüzde 22 ile oldukça yüksek durumda. Su ve enerji tasarrufu hassasiyeti de yine yüksek seviyelerde ama ön yıkamadan vazgeçmeyenlerin oranı yüzde 71'le başı çekiyor.