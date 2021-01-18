Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Malatya’da da etkili oluyor. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda geçişlere kontrollü şekilde izin veriliyor. Yol tır ve kış lastiği olmayan araçlara kapatılırken, ilçe çıkışında araçları durduran Darende Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyarıyor. Geçişlerine izin verilmeyen tırlar ilçedeki tesislerde beklerken, Kayseri tarafından da aynı şekilde tır ve kış lastiği takmayan araçların Malatya istikametine geçişlerine izin verilmiyor.