Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda, Nitelikli dolandırıcılık suçundan 8 yıl cezası olan B.G, Hırsızlık, silahla tehdit suçlarından 7 yıl 6 ay cezası olan A.K, Hırsızlık suçundan 7 yıl cezası olan Ş.K, Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 6 yıl cezası olan E.A, Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 5 yıl cezası olan İ.K, Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay cezası olan O.S,Yaralama suçundan 2 yil 7 ay cezası olan N.K ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam15 şahıs yakalanırken, bunlardan 9 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.