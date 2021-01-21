Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, 8 düzensiz göçmen yakalandı. Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
21.01.2021 - 22:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : bitlis,haberler,
761670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761670.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER