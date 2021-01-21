Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, 8 düzensiz göçmen yakalandı. Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.