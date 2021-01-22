Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Mersin Anamur’da 31 Ağustos günü çalıştığı serada öldürülen 44 yaşındaki Ali Toprak’ın cinayetini araştırıyordu. Stüdyosunda öldürülen adamın karısı A.T. ve yakınlarını ağırlıyordu.

Cinayet günü birlikte çalıştıkları muz serasına gittiklerini anlatan A.T.; “Ben çalıştığımız diğer seraya su almaya gitmiştim. Geldiğimde öldürülmüştü” dedi. Ancak Müge Anlı’nın ulaştığı güvenlik kameralarında olayın yaşandığı seradan hiç ayrılmadığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’nın; “Varsa bir bildiğin, anlat” demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, cinayeti itiraf etti. “Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali’yi öldürdüm” dedi.