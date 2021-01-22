Kemer ilçesi açıklarında denize açılan amatör balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı. Oltalarını çeken balıkçılar, misinanın ucunda yaklaşık 1,5 metrelik köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Tekneye alınan köpek balığı ölürken, balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.