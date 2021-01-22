Kemer ilçesi açıklarında denize açılan amatör balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı. Oltalarını çeken balıkçılar, misinanın ucunda yaklaşık 1,5 metrelik köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Tekneye alınan köpek balığı ölürken, balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.
Balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı
22.01.2021 - 14:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Tekneye çıkarılan köpek balığı ölürken, balıkçıklar o anları cep telefonuyla kaydetti.
Etiketler : antalya,köpek balığı,av,
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