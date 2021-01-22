Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde oturan Üzeri İlden'in 15 sene sonra doğal yöntemlerle saçı çıktı. Saçlarına bitki karışımı sürdüğünü belirten İlden "Kafamın üst ve arka kısımlarında saçlarım yok denecek kadar azdı. Yapılan tahlillerimde ise sağlığımla ilgili bir sıkıntı çıkmadı. Benim saç problemim ırsi ve genetik. Çünkü babamın da kardeşlerimin de hepsinin saçları dökük. Daha sonra aktardan aldığım bitki kürlerini düzenli olarak kullandım. İki ay gibi kısa sürede saçlarım çıkmaya başladı. Gözlerime inanamadım. Her gün çekip kayda alıp farkı inceliyorum. Devamlı gürleşti. Balıkesir’de oturan annemi almaya gittiğimde beni tanıyamadı, 'saçın çıkmış, değişmişsin' dedi. Çok mutlu oldum. Kardeşim Hollanda’da, görüntülü görüştük. 'Abi sen ne yaptın, saç ektirmişsin’ dedi. ‘Yok ektirmedim. Gel senin de saçını çıkartalım’ diye karşılık veridm. 50 yaşına kadar umudumu yitirdiğim saçlarımla şimdi imajım değişti” ifadelerini kullandı.