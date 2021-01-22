Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu 15. kilometresi Kay-Kop Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, 06 AK 4544 plakalı otomobil ile 38 ZN 730 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında otomobiller kullanılamaz hale gelirken, sürücüler yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller, yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.