Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası İkzek, tavuklarından sesler gelmesi üzerine hızla gittiği kümesinde kendisini görünce paniğe kapılıp toprağı eşelemeye çalışan bir tilkiyle karşılaştı.

Kümese yeni girdiği için tavuklara zarar veremediğini fark ettiği tilkinin sıkışıp etrafa çarpması üzerine kapıyı aralayıp hızla uzaklaşmasına müsaade ettiği anları cep telefonuyla da görüntüleyen yaşındaki İkzek, “Vay ciğerine ateş düşmesin senin. Tavuklara bir şey yapmamış. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık” diye seslendi.