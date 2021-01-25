Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta sabaha karşı 17 genç kızın 11 katlı bir otelin 8’nci katında düşmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zerda Curka’nın yaşı 18’den küçük olduğu halde otele sahte kimlikle giriş yaptığı iddia edildi. Curka’nın yanında bulunan biri kız kuzeni, 3 erkek toplam 4 kişinin ise emniyetteki ifadeleri devam ediyor.

Kendi atladı iddiası

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol alıp eğlendikleri ve Curkan’nın bir süre sonra koşarak balkondan atladığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde Curka’nın psikolojik problemleri olduğunu da belirtti.

Esenyurt’ta otelin 8’nci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Esenyurt’ta bir otelin 8’inci katından aşağıya düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Polis ekipleri otelde genç kızla birlikte kalan 4 kişiyi göz altına alırken olayla ilgili inceleme sürüyor.