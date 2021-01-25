Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 26 Ocak Salı günü 11.00'den 23.00'e kadar sürmesi tahmin edilen fırtına için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güney yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
25.01.2021 - 19:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 26 Ocak Salı günü 11.00'den 23.00'e kadar sürmesi tahmin edilen fırtına için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etiketler : rüzgar,fırtına,haberler,
762642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762642.aspx
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