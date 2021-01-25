Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 26 Ocak Salı günü 11.00'den 23.00'e kadar sürmesi tahmin edilen fırtına için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."