Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapıkule Gümrük Kapısı bölgesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Kapıkule Gümrük Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.