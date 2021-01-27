Kapıkule Gümrük Kapısı bölgesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Kapıkule Gümrük Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü
27.01.2021 - 00:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 00:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'de kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.
Etiketler : Kapıkule,
762999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762999.aspx
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