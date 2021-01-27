Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hizan’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Aladana köye bağlı Yedikardeş mezrasının yolu, Hizan İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin iki günlük yoğun çalışmasının ardından 20 gün sonra ulaşıma açıldı. Köy Muhtarı Medeni Göl, bu sene yoğun bir kar yağışı olduğunu belirterek, “Hizan ilçemizde yağmur yağarken köyümüzde kar yağıyor. Rakım yüksek olduğu için her sene bayağı bir süre yolumuz kapalı kalıyor. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum, yolumuz erken açıldı. Özel idare ekipleri çalışma yaptılar” dedi.

Hizan Özel İdare Şantiye Şefi Osman Gönder de, Yedikardeş mezrasında çok kar bulunduğunu belirterek, “Bugün bu yolu açmak için gelmişiz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için bugün burada çalışıyoruz. 1,5 saate kadar köye varırız. Şimdi bulunduğumuz noktaya vatandaşlar çay ve yemeği iki metre karı yararak bizler için getirmişler. Halkımız için gece gündüz demeden karlı yollarımızı açıyoruz. Köy muhtarı yardımcı oldu, yolu açtık. Hizan merkez köylerimizde Karlıtepe ve Bozpınar köylerimiz için de çalışıyoruz. Orayı da açmak üzereyiz. Kapalı köy yollarımız bitmek üzeredir. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Raşit İnan ise Yedikardeş mezrasında yaşadığını belirterek, “20 gündür yolumuz kapalı. Bugün kaymakamımız ve muhtarımız sayesinde yolumuz açıldı. Köyümüzde bir sürü hayvan var. Hasta ve yaşlı insanlarımız var. Köyümüzün ulaşımı çok zor. Yolumuz açıldı, devletimiz var olsun” diye konuştu.