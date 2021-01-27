Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 867'nci Sokak'ta, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet K, Mahmut K, Halil K, Vedat K. ve Şeydavut K. silahla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.