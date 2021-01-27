Beykoz'da Polenezköy Tabiat Parkı'nda bulunan bir mandırada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mandırada çok sayıda bulunduğu öğrenildi.
Polonezköy Tabiat Parkı'nda bulunan bir mandırada yangın çıktı
27.01.2021 - 21:10 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz'da Polonezköy Tabiat Parkı'nda bulunan bir mandırada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mandırada çok sayıda bulunduğu öğrenildi.
Etiketler : Polonezköy Tabiat Parkı',
763241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763241.aspx
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