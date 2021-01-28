Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Kadir Kalkar, memleketi Kütahya’ya bağlı Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kalkar’ın cenaze namazına Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Alay Komutanı Murat Kırbaç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görev yapan mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
Kadir Kalkar’ın, ölümü emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.
Kütahyalı 50 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü
28.01.2021 - 09:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de görev yapan Kütahyalı 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,polis memuru,kanser,
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