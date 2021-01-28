Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hoca Süleyman Mahallesi Alp Sokak’taki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu dairede 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Zanlılara, salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 35 bin 508 lira idari para cezası uygulandı.