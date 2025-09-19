Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Emrah Serbes'in imza günü etkinliği büyük tepki çekti! İletişim Yayınları geri adım attı

Emrah Serbes'in imza günü etkinliği büyük tepki çekti! İletişim Yayınları geri adım attı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıllarda alkollü şekilde araç kullanırken 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in imza günü düzenleyeceği haberi tepki çekti. İletişim Yayınları, etkinlik paylaşımlarını hesaplarından kaldırdı.

Alkollü araç kullanırken 3 kişinin ölümüne sebep olan ve cezaevinden tahliye edilen yazar Emrah Serbes'in, İletişim Yayınları aracılığıyla imza günü düzenleyeceği açıklandı.

Emrah Serbes'in imza günü etkinliği büyük tepki çekti! İletişim Yayınları geri adım attı - 1. Resim

ETKİNLİK PAYLAŞIMI SİLİNDİ

Bu gelişme sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından yayınevi, Serbes için düzenlediği imza etkinliğini iptal edip duyuru paylaşımını hesaplarından sildi.

Emrah Serbes'in imza günü etkinliği büyük tepki çekti! İletişim Yayınları geri adım attı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, önce kaçmış ardından da güvenlik görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından teslim olmuştu.

Emrah Serbes'in imza günü etkinliği büyük tepki çekti! İletişim Yayınları geri adım attı - 2. Resim

Serbes için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istediği iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Tutuklanan Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.

 

