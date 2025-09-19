Emrah Serbes'in imza günü etkinliği büyük tepki çekti! İletişim Yayınları geri adım attı

Alkollü araç kullanırken 3 kişinin ölümüne sebep olan ve cezaevinden tahliye edilen yazar Emrah Serbes'in, İletişim Yayınları aracılığıyla imza günü düzenleyeceği açıklandı.

İlgili Haber Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti disipline sevk etti

ETKİNLİK PAYLAŞIMI SİLİNDİ

Bu gelişme sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından yayınevi, Serbes için düzenlediği imza etkinliğini iptal edip duyuru paylaşımını hesaplarından sildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, önce kaçmış ardından da güvenlik görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından teslim olmuştu.

Serbes için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istediği iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Tutuklanan Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.