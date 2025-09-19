Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Almanya’da Tesla kabusu: Kapılar açılmadı, 3 kişi yanarak hayatını kaybetti!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya’da korkunç bir Tesla faciası yaşandı! Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 43 yaşındaki bir baba ve iki çocuğu, kaza sonrası alev topuna dönen Tesla araçta mahsur kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, geri çekilebilir kapı kolları yüzünden kapıların açılamadığını ve içeridekilerin kurtarılamadığını anlattı.

Almanya’nın batısında meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 43 yaşındaki bir adam ve iki çocuğu, alev topuna dönen Tesla aracında mahsur kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Almanya’da Tesla kabusu: Kapılar açılmadı, 3 kişi yanarak hayatını kaybetti! - 1. Resim

ARAÇ AĞACA ÇARPIP ALEV ALDI

Polis açıklamasına göre kaza, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde meydana geldi. Tesla, başka bir aracı sollamaya çalışırken yoldan çıkarak ağaca çarptı. 

Çarpmanın ardından araç kısa sürede alev aldı. Baba ve iki çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan bir başka çocuk ise sağ kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

KAPILAR AÇILMADI

Kazanın en çarpıcı detayı ise kurtarma girişimlerinde yaşandı. Görgü tanıkları, araç kapılarının geri çekilebilir kolları nedeniyle açılamadığını, bu yüzden içeride mahsur kalanların kurtarılamadığını aktardı. 

Yerel bir işletme sahibi, “Yangın söndürücüyle koşarak arabayı açmaya çalıştım ama kapılar açılmadı. Kahretsin, yardım edemedim” sözleriyle yaşadığı çaresizliği anlattı.

GÜVENLİK UYARILARI GÖZ ARDI MI EDİLDİ?

Alman Otomobil Birliği ADAC, daha önce yaptığı açıklamalarda Tesla’nın geri çekilebilir kapı kollarının güvenlik riski oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu. Elektrik kesintisi yaşandığında kapı kollarının açılmadığı ve yolcuların içeride mahsur kalabileceği belirtilmişti.

TESLA HAKKINDA SORUŞTURMA

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kazadan birkaç gün sonra 174 bin Model Y Tesla hakkında soruşturma başlattı. Daha önce ABD’de de benzer vakalarda yolcuların içeride mahsur kaldığı ve camların kırılarak kurtarıldığı rapor edilmişti.

Tesla’nın tasarım şefi Franz von Holzhausen ise şirketin kapı kollarını yeniden tasarlamak için çalışmalara başladığını açıkladı.

POLİS SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Kuzey Ren-Vestfalya Polisi, kazanın tüm yönleriyle araştırıldığını ve olayın seyrini yeniden oluşturmak için incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

