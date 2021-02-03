Adana Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp asistanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta Covid-19 nedeniyle hastaneye başvurdu. 7 Aralık'ta yoğun bakıma alınan Dr. Mehmet Ertane daha sonra entübe edildi. Bugüne kadar yoğun bakımda olan Dr. Ertane, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Genç doktor koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti
03.02.2021 - 21:02 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da acil tıp asistanı olarak görev yapan doktor, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler : adana,korona,doktor,öldü,
764973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764973.aspx
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