Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi yakınlarında, bir otomobil, önünde seyreden iş makinesine arkadan çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri belirtilen yere sevk edildi. Otomobildeki 2 kişi kaza yerinde can verdi, araçta sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.