Manisa Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi yakınlarında, bir otomobil, önünde seyreden iş makinesine arkadan çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri belirtilen yere sevk edildi. Otomobildeki 2 kişi kaza yerinde can verdi, araçta sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 1'i çocuk 2 yaralı
05.02.2021 - 20:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Etiketler : manisa,kaza,
765427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765427.aspx
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