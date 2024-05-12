Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk kez bir tatbikata katıldı!

Türk Donanması, Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA)’nı aktif olarak faaliyete geçirdi ve ilk kez bu araçlar DENİZKURDU-II/2024 tatbikatına katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planladığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, 11 Mayıs 2024'te başarıyla gerçekleştirildi.

18 Mayıs'a kadar devam edecek olan tatbikata, 94 su üstü gemisi, 7 insansız deniz aracı, 8 denizaltı, 10 deniz karakol uçağı, 16 helikopter, 28 S/İHA, 2 SAT Timi, 3 SAS Timi ve kıyı birlikleri de katılıyor.

Tatbikatta dikkat çeken unsurlardan biri, yerli imkanlarla geliştirilen insansız deniz araçları (İDA) oldu. TCG SALİHREİS Firkateyni'nden tatbikatı izleyen seçkin gözlemciler arasında, S/İDA'lar da yer aldı.

SELAM VERDİ

ASELSAN tarafından geliştirilen ve 19 Ocak 2024'te Türk Donanması'na teslim edilen MARLİN SİDA (TCB1101), TCG SALİHREİS'e selam verdi. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk SİDA olan MARLİN, üzerindeki uzaktan komutalı silah sistemi ve elektronik-harp faydalı yükleriyle dikkat çekti.

TESTLER BAŞARILI

ASELSAN tarafından geliştirilen 3 adet ALBATROS-S İDA, TCG SALİHREİS Firkateyni'ni desteklemek için göreve çıktı. Testler sırasında ALBATROS-S İDA, hedef gemi rolündeki bir nakliye gemisine başarılı bir şekilde saldırdı ve gemiyi etkisiz hale getirdi.

DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'yla birlikte Türk Donanması, S/İDA sistemlerini ilk kez gerçek bir görevde kullanmış oldu. SavunmaSanayiST'nin haberine göre yakın gelecekte Türk Donanması'nın S/İDA envanterini ve kullanım alanlarını genişletmesi bekleniyor.