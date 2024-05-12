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Çevre ülkelerden de hissedildi! Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çevre ülkelerden de hissedildi! Meksika&#039;da 6.4 büyüklüğünde deprem

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün, Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 17 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.

Yerin 75,4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Guatemala'dan da hissedildi.

Henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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