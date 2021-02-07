Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 100 polis ile 200 bekçi görev aldı. Ekiplerce çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile 31 fişek, 14,1 gram esrar, 3,5 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi. Denetimlerde bir iş yeri sahibi ile 58 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.
Adana'da 'güven ve huzur' uygulaması: Aranan 5 kişi yakalandı
07.02.2021 - 06:40 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki "huzur ve güven" uygulamasında aranan 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : adana,adana huzur operasyonu,
765746 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765746.aspx
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