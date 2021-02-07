Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 gün önce kayak severlerin kullanımına açılan ve Türkiye'nin en yüksek kayak pisti olma özelliği taşıyan Ottoman pisti, açıldığı ilk günden itibaren adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre yüksekliğinde bulunan Ottoman pisti, hava şartlarının elverdiği ölçülerde kayak severlerin kullanımına açık olacak.
Erciyes A.Ş. yetkilileri, Ottoman pistini kullanan adrenalin tutkunlarını işaretlenmiş alanların dışına çıkmamaları konusunda uyardı.
Türkiye'nin en yüksek kayak pisti, kayakçıların akınına uğradı
07.02.2021 - 13:07 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erciyes Dağı'nda bulunan ve 3 bin 400 metre yükseklikteki Türkiye'nin en yüksek kayak pisti Ottoman, kayak severlerin akınına uğradı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 gün önce kayak severlerin kullanımına açılan ve Türkiye'nin en yüksek kayak pisti olma özelliği taşıyan Ottoman pisti, açıldığı ilk günden itibaren adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre yüksekliğinde bulunan Ottoman pisti, hava şartlarının elverdiği ölçülerde kayak severlerin kullanımına açık olacak.
Etiketler : türkiye,kayak,Erciyes Dağı,
765831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765831.aspx
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