Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında 82 adet yeşil receteye tabi hap,

2.21 gram metamfetamin, 320 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet mermi, 1 adet kesici alet ele geçirilirken; B.Y, S.Y, B.Y gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.